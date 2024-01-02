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كتائب القسام: أجهزنا على قوة إسرائيلية من نقطة صفر

1/2/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها اشتبكوا اليوم الثلاثاء مع قوة إسرائيلية راجلة من نقطة الصفر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأجهزوا عليها.


وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج.

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