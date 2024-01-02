الحاج محمود شعبان في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).
انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمود شعبان محمود (أبو شعبان) وسيتم تشييع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة العصر من مسجد مقبرة سحاب والدفن في مقبرة سحاب، وتقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان العائلة آل أبو غوش / ضاحية الأقصى.
اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وتجاوز عن سيئاته.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
MENAFN02012024000208011052ID1107676304
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.