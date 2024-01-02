الحاج محمود شعبان في ذمة الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمود شعبان محمود (أبو شعبان) وسيتم تشييع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة العصر من مسجد مقبرة سحاب والدفن في مقبرة سحاب، وتقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان العائلة آل أبو غوش / ضاحية الأقصى.

اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وتجاوز عن سيئاته.



إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

