Tuesday, 02 January 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحاج محمود شعبان في ذمة الله

1/2/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمود شعبان محمود (أبو شعبان) وسيتم تشييع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة العصر من مسجد مقبرة سحاب والدفن في مقبرة سحاب، وتقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان العائلة آل أبو غوش / ضاحية الأقصى.

اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وتجاوز عن سيئاته.


إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

MENAFN02012024000208011052ID1107676304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث