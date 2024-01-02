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كوب من البقول يخفف آثار الوزن الزائد

1/2/2024 6:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى باحثون في جامعة تكساس تجربة استمرت 16 أسبوعاً، لقياس تأثير التدخل الغذائي على ميكروبات الأمعاء لدى من يعانون من السمنة ولديهم مخاطر الإصابة بأورام القولون والمستقيم.
وأظهرت النتائج أن إضافة كوب من البقول معظم أيام الأسبوع، يؤدي إلى تغيرات في بكتيريا الأمعاء، وفي الاستجابة الالتهابية المعوية، بما يوفر وقاية من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.


وبحسب "مديكال إكسبريس"، رصد الباحثون هذه التغيرات بداية من الأسبوع الـ 8 من التجربة التي شارك فيها 55 شخصاً لديهم بدانة مفرطة، ومخاطر إصابة بسرطان الأمعاء.


وقالت النتائج: إن الذين لا يستطيعون تبني تغيرات غذائية كبيرة لتعديل مخاطر السمنة، يمكنهم تبني استراتيجية إضافة كوب يومي من البقول إلى طعامهم طوال الأسبوع أو خلال معظم أيامه.


وفسر الباحثون التغيرات التي تحدث للأمعاء بدور البكتيريا الصديقة التي تحتوي عليها البقول، وخاصة الفاصوليا البيضاء واللوبيا.

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