ليفربول يؤلم نيوكاسل بأنياب صلاح ويبتعد بالصدارة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ابتعد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه، بعد خطف فوزا ثمينا على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-2 الإثنين، ضمن الجولة العشرين.
وأحرز أهداف ليفربول كل من محمد صلاح (49 و86 من ركلة جزاء) وكورتيس جونز (74) وكودي جاكبو (78)، فيما سجل ألكسندر أيزاك (54) وزفن بوتمان (81) هدفي نيوكاسل.
واعتلى ليفربول الصدارة برصيد 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الثاني أستون فيلا، فيما بقي رصيد نيوكاسل 29 نقطة في المركز التاسع.
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