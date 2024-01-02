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ليفربول يؤلم نيوكاسل بأنياب صلاح ويبتعد بالصدارة

1/2/2024 6:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ابتعد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه، بعد خطف فوزا ثمينا على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-2 الإثنين، ضمن الجولة العشرين.
وأحرز أهداف ليفربول كل من محمد صلاح (49 و86 من ركلة جزاء) وكورتيس جونز (74) وكودي جاكبو (78)، فيما سجل ألكسندر أيزاك (54) وزفن بوتمان (81) هدفي نيوكاسل.
واعتلى ليفربول الصدارة برصيد 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الثاني أستون فيلا، فيما بقي رصيد نيوكاسل 29 نقطة في المركز التاسع.

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