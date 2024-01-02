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حزب الله اللبناني يعلن استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال قبالة جنوب لبنان

1/2/2024 6:10:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف، اليوم الثلاثاء، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت قبالة جنوب لبنان، وأوقع أفراده بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مدفعية الجيش ردّت على هجوم صاروخي انطلق من لبنان واستهدف مستوطنة شلومي في الجليل الغربي.

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