حزب الله اللبناني يعلن استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال قبالة جنوب لبنان
التاريخ
1/2/2024 6:10:48 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف، اليوم الثلاثاء، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت قبالة جنوب لبنان، وأوقع أفراده بين قتيل وجريح.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مدفعية الجيش ردّت على هجوم صاروخي انطلق من لبنان واستهدف مستوطنة شلومي في الجليل الغربي.
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