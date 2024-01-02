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بلدية الاحتلال في القدس تفرض غرامات مالية على تجار في عناتا

1/2/2024 6:10:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- فرضت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الثلاثاء، غرامات مالية باهظة على عدد من التجار في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم بلدية الاحتلال اقحمت ضاحية السلام في عناتا، وحررت غرامات مالية بحق التجار، بحجة عدم دفع الضرائب.

وتتعمد قوات الاحتلال فرض غرامات مالية باهظة بحق التجار المقدسيين، بهدف تدمير الاقتصاد المقدسي، ودفعهم إلى الشراء من محلات ومراكز تجارية إسرائيلية.

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