بلدية الاحتلال في القدس تفرض غرامات مالية على تجار في عناتا

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- فرضت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الثلاثاء، غرامات مالية باهظة على عدد من التجار في بلدة عناتا شمال شرق القدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم بلدية الاحتلال اقحمت ضاحية السلام في عناتا، وحررت غرامات مالية بحق التجار، بحجة عدم دفع الضرائب.
وتتعمد قوات الاحتلال فرض غرامات مالية باهظة بحق التجار المقدسيين، بهدف تدمير الاقتصاد المقدسي، ودفعهم إلى الشراء من محلات ومراكز تجارية إسرائيلية.
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