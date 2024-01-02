قبل مقتله.. ضابط إسرائيلي يختطف رضيعة فلسطينية من غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غلاف غزة/PNN-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل اختطاف ضابط إسرائيلي مشارك بالحرب على قطاع غزة لطفلة فلسطينية رضيعة من غزة، وذلك بعد أن قُتل جميع أفراد عائلتها بالكامل، فيما قُتل هو الآخر في المعارك، وبقي مكان الطفلة مجهولًا.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "النقيب هرئيل إيتاخ اختطف الطفلة وأحضرها إلى إسرائيل، وقتل لاحقًا في المعارك، ولم تعرف هوية الطفلة"، مشيرة إلى أنه نقلها إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة، أن "إيتاخ هو قائد فريق دورية جفعتاي، وأصيبت كتيبته بانفجار عبوة ناسفة بخان يونس"، مبينة أن الحادثة رواها عناصر آخرون أصيبوا بذات الانفجار وشاركوا بجنازته على كراسي متحركة وأسرّة مستشفيات.

وقال أحد جنود الاحتلال: "أخبرني هرئيل أنه سمع بكاء طفلة في غزة، ويبدو أن والديها تركاها في القصف، وتأكد من نقلها إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج"، فيما لم يحدد مكان المستشفى أو الظروف التي تعيشها الطفلة.

وفي السياق، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، على صفحتها الرسمية بمنصبة "إكس"، تغريدة حول اختطاف الرضيعة الفلسطينية من غزة على يد الضابط هرئيل، إلا أنها حذفتها لاحقًا ولم تنشر أي تفاصيل أخرى عن الحادثة.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للتغريدة المنشورة على الصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي اعتبر تأكيدًا لحادثة اختطاف الرضيعة الفلسطينية من داخل غزة