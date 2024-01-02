بينكس العلامة التجارية المتخصصة في العناية بالأظافر.. حيث يأخذ الجمال بُعداً إنسانيّاً

في خضمّ الانتشار الواسع للعديد من منتجات التجميل والعناية بالأظافر، يبرز اسمٌ جديد في هذا المجال، لا شك في أنه سيُحدث فرقاً ملحوظاً، حيث جرى اليوم الإطلاق الرسمي لـ "بينكس" PINX، العلامة التجارية الثورية المتخصصة في العناية بالأظافر، والتي لا تكتفي بمنح عاشقات الجمال منتجاتٍ عالية الجودة فحسب، بل تلتزم كذلك بإحداث تأثيرٍ إيجابي في المجتمعات.

قامت السيدتان المخضرمتان في عالم التجميل "دينا الأنصاري" و"سهى صوان" بتأسيس "بينكس"، بهدف إعادة التعريف بمفاهيم الجمال، بحيث تتجاوز حدود إصدار منتجات عناية بالأظافر متميّزة وفائقة الجودة، إلى المساهمة في دعم المجتمعات والقضايا الإنسانية، وذلك انطلاقاً من خبرتهما العميقة وحضورهما المميّز في عالم التجميل، ورغبتهما الثابتة في إحداث تغييرٍ إيجابيّ. اسم "بينكس" الذي تحمله هذه العلامة التجارية الجديدة والمبتكرة، مشتقٌّ من المصطلح اللاتيني الذي يعني "هي رسمتها"، ويجسد مقولة أنّ في داخل كل امرأة فنانة قادرة على الإبداع.



لا تقف "بينكس" عند كونها علامةً تجارية طموحة لمنتجات التجميل، بل هي أشبه بمؤسسةٍ مجتمعية ينصبّ اهتمامها بشكلٍ أساسيّ على حياة ومستقبل الأطفال. فمع كل عملية شراء لطلاء أظافر من "بينكس"، تلتزم هذه العلامة التجارية بالتبرع بوجبة طعامٍ لطفلٍ محتاج. وليس هذا فحسب، بل تقوم "بينكس" بتخصيص قيمةٍ مماثلة لكامل التبرعات بوجبات الطعام، لاستثمارها في مبادراتٍ تهدف إلى حماية الأطفال الأكثر حاجةً، وتحسين ظروف حياتهم.

انخرطت مؤسِستا "بينكس" السيدتان "دينا الأنصاري" و"سهى صوان" في عالم التجميل ومنتجاته الاحترافية في العام 2009، وواصلتا منذ ذلك الحين استكشاف الكثير من منتجات التجميل، وعملتا على تطوير العديد من العلامات التجارية، مع تقديم خدماتهما الحصرية للمنتجعات الصحية والصالونات المتخصصة، واكتسابهما خبرةً عميقة في أساسيات ومتطلبات هذا المجال. وبعد أكثر من عقدٍ من المبادرات الناجحة، تحوّل اهتمامهما لينصبّ على ترك أثرٍ مجتمعيّ إيجابيّ، على المستوى العالمي.

المبادرات المجتمعية من "بينكس" تشمل "وجبة مقابل كل منتج"، حيث تساهم كل عملية شراء لطلاء أظافر في توفير وجبة طعامٍ لطفلٍ محتاج. بالإضافة إلى ذلك، يقوم برنامج "حماية وتحسين حياة الطفل" بتحويل ما يوازي كامل قيمة التبرعات بوجبات الطعام، لدعم مبادراتٍ تركز على حماية الأطفال الأكثر حاجةً وتحسين ظروف حياتهم. تعود جميع تبرعات وجبات الطعام من "بينكس" إلى "مؤسسة دبي العطاء"، إحدى المؤسسات التابعة لـ "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بما يضمن وصول المساهمات إلى الأطفال المحتاجين إليها في مختلف أنحاء العالم.

ليست "بينكس" علامةً تجارية ذات هدفٍ مجتمعيّ فقط، بل تلتزم أيضاً بتوفير منتجاتٍ عالية الجودة ترضي ما تتطلّع إليه المرأة العصرية، مع طلاء أظافر مصنوع من مكوّناتٍ فاخرة، وتركيبةٍ طويلة الأمد تنفرد بكونها سريعة الجفاف وتتيح للظفر التنفّس، كما أنّ المجموعة الواسعة والمبتكرة من الألوان والأشكال المتنوّعة من طلاءات الأظافر "بينكس" تمنح كل امرأة الخيار الأنسب للتعبير عن ذاتها بأسلوبها الخاص.

تؤكد "دينا الأنصاري" و"سهى صوان"، مؤسِستا "بينكس" على ثقتهما بأنّ "قوة الجمال تكمن في قدرته على نشر الفرح"، وتشيران إلى أنّ "بينكس" حاضرةٌ للمساهمة في نشر مشاعر الفرح وتعميم حضوره ومضاعفة أثره في العالم، سواء من خلال تعبير عملائنا عن مشاعرهم بطريقةٍ إيجابية وفعالة، أم من خلال استفادة الأطفال حول العالم من كل عملية شراء لطلاء أظافر".



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