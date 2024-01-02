ألوية الناصر صلاح الدين: فقدنا الاتصال مع مجموعة مسؤولة عن أحد ال

ألوية الناصر صلاح الدين: فقدنا الاتصال مع مجموعة مسؤولة عن أحد ال
التاريخ
1/2/2024 6:00:09 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لـلجان المقاومة الشعبية، فقدان الاتصال والتواصل مع مجموعة مسؤولة عن أحد الأسرى الاسرائيليين جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة ليلة رأس السنة الميلادية 2024.
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