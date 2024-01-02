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ألوية الناصر صلاح الدين: فقدنا الاتصال مع مجموعة مسؤولة عن أحد ال

1/2/2024 6:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لـلجان المقاومة الشعبية، فقدان الاتصال والتواصل مع مجموعة مسؤولة عن أحد الأسرى الاسرائيليين جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة ليلة رأس السنة الميلادية 2024.

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