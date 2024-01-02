أبوعبود رئيسا لمجلس النقباء

أبوعبود رئيسا لمجلس النقباء
التاريخ
1/2/2024 6:00:09 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- تسلم نقيب المحامين يحيى ابوعبود، رئاسة مجلس النقباء خلفا لنقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي.
يذكر أن رئاسة مجلس النقباء دورية بين نقباء النقابات المهنية الست في مجمع النقابات، وتستمر لأربعة أشهر.
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