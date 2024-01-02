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أبوعبود رئيسا لمجلس النقباء

1/2/2024 6:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- تسلم نقيب المحامين يحيى ابوعبود، رئاسة مجلس النقباء خلفا لنقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي.

يذكر أن رئاسة مجلس النقباء دورية بين نقباء النقابات المهنية الست في مجمع النقابات، وتستمر لأربعة أشهر.

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