اللون الأصفر لأظافر القدم قد ينذر بمشكلة صحية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا إن اللون الأصفر لأظافر القدم ليس سيء المظهر فحسب، بل قد ينذر بمشكلة صحية أيضاً.

وأضاف المعهد أن اللون الأصفر لأظافر القدم له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، موضحا أنه غالباً ما يرجع لدى النساء إلى التصبغ اللوني بفعل ترسب لون طلاء الأظافر في الأظافر.

كما قد يرجع اللون الأصفر لأظافر القدم إلى تعرض القدم لارتطام أو بسبب ارتداء أحذية ضيقة .

فطريات القدم

وأردف المعهد أن اللون الأصفر لأظافر القدم قد يشير أيضاً إلى الإصابة بفطريات القدم، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال زيادة سُمك الأظافر وتشققها وتقصفها.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينذر اللون الأصفر لأظافر القدم بالإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب وأمراض الكبد وأمراض الكلى والتقلبات الهرمونية والصدفية، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر.

سبل العلاج

وأشار المعهد إلى أنه يتم علاج اللون الأصفر لأظافر القدم تبعاً للسبب، حيث يمكن مثلاً مواجهة التصبغ اللوني من خلال بعض الوصفات المنزلية مثل عصير الليمون أو مسحوق الخبز لما يتمتعان به من تأثير مُبيّض.

ويمكن علاج فطريات الأقدام بواسطة الأدوية المضادة للفطريات. أما إذا كان اللون الأصفر لأظافر القدم يرجع إلى أحد الأمراض، فيتم علاج هذا المرض أولاً ليزول بعدها اللون الأصفر.