لعبة ملاهٍ تتعطل براكبيها على ارتفاع شاهق
التاريخ
1/2/2024 5:26:19 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تعطلت لعبة ضخمة في منتزه هايد بارك وينتر ووندرلاند في لندن، أول من أمس، حيث عاش مستخدمو اللعبة لحظات رعب، معلقين على ارتفاع شاهق، بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ونشرت ((ديلي ميل)) البريطانية، لقطات توثق إنقاذ رجال الإطفاء الركاب العالقين داخل اللعبة المتعطلة. وتسببت الحادثة في جدل واسع على مواقع التواصل.
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