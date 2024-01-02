إسرائيل تعلن قصف أهداف عسكرية سورية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما على أهداف عسكرية سورية خلال الليل ردا على إطلاق صواريخ في وقت سابق.
وقصف الجيش ما وصفها بأنها "بنية تحتية للجيش السوري". وكان قد ذكر في وقت متأخر أمس الاثنين أن خمسة صواريخ أطلقت من الأراضي السورية.
وقال الجيش إن طائرات حربية قصفت أيضا أهدافا في لبنان.
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