إسرائيل تعلن قصف أهداف عسكرية سورية

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما على أهداف عسكرية سورية خلال الليل ردا على إطلاق صواريخ في وقت سابق.

وقصف الجيش ما وصفها بأنها "بنية تحتية للجيش السوري". وكان قد ذكر في وقت متأخر أمس الاثنين أن خمسة صواريخ أطلقت من الأراضي السورية.

وقال الجيش إن طائرات حربية قصفت أيضا أهدافا في لبنان.

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