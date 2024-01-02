الدولار يستهل 2024 بارتفاع.. والبتكوين تتجاوز 45 ألف دولار





ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد مع تحول الاهتمام إلى بيانات اقتصادية تصدر هذا الأسبوع من المحتمل أن توفر دلالات على التحركات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، فيما ارتفعت عملة البتكوين فوق 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022.

وشهد عام 2023 تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، اثنين بالمئة منهياً مكاسب استمرت لعامين. وسجل المؤشر 101.44 في أحدث تداول مرتفعاً 0.059 بالمئة وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات خفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

وتعرض الين الياباني للضرر الأكبر من صعود الدولار، إذ تراجعت العملة الآسيوية 0.35 بالمئة إلى 141.36 يناً للدولار، بعد أن هبط الين سبعة بالمئة في عام 2023.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 86 بالمئة خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بدءاً من مارس، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمؤسسة سي.إم.إي، مع توقع تراجع أسعار الفائدة بأكثر من 150 نقطة أساس هذا العام.

ويتحول التركيز الآن إلى عدد من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة والوظائف غير الزراعية. ومن المقرر صدور محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الاتحادي والذي عقد في ديسمبر يوم الخميس وسيوفر نظرة فاحصة حول تفكير مسؤولي البنك المركزي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.103 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة بالمئة العام الماضي في أول زيادة سنوية منذ 2020.

وزاد الجنيه الاسترليني في أحدث تداول إلى 1.2729 دولار، مرتفعاً 0.05 بالمئة خلال اليوم، بعد أن سجل العام الماضي أقوى أداء منذ عام 2017 بزيادة خمسة بالمئة. ومع ذلك فإن ضعف الاقتصاد والغموض المحيط بالانتخابات يجعلان تكرار الأداء غير مرجح.

ومن ناحية أخرى صعد الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.68335 دولار. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.63155 دولار.

وبدأ عالم العملات المشفرة العام بقفزة قوية، إذ لامست البتكوين أعلى مستوى في 21 شهراً عند 45532 دولاراً وسط توقعات متزايدة بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستوافق قريباً على إدراج صناديق تداول فوري للبتكوين.

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