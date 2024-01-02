وفيات حوادث الطائرات تسجل ثاني أدنى مستوى منذ 1970

قالت الرابطة الاتحادية لشركات النقل الجوي الألمانية (بي دي إل) اليوم الثلاثاء، إن 80 شخصا فقط في جميع أنحاء العالم لقوا حتفهم في حوادث طائرات الركاب العام الماضي، وبينهم ثمانية من أفراد الطواقم الجوية.

وهذا هو ثاني أدنى رقم منذ عام 1970. وتشمل الإحصاءات طائرة بسعة 14 مقعدا، على الأقل.

وهذه الأعداد مثيرة للإعجاب حيث قالت منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة (إيكاو) إن عدد المسافرين جوا في أنحاء العالم في 2023 بلغوا 6ر4 مليار، أي 14 ضعف ما كان عليه الحال في عام 1970 ، مما يعني أن الطيران أصبح أكثر أمانا منذ ذلك الحين.

وكان معدل وفيات الركاب في حوادث الطائرات سنويا أكثر من ألف شخص في تسعينيات القرن الماضي.

وقالت الرابطة إن طائرات الركاب فقط هي التي تأثرت بالحوادث التي تم تحليلها، ولم تكن البيانات المتعلقة بالحوادث التي تنطوي على طائرات أصغر متاحة في البداية. كما لم تسجل حوادث لطائرات عسكرية.

ولم تحدث وفيات في حركة الشحن الجوي على مدار عام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز