Tuesday, 02 January 2024 02:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفيات حوادث الطائرات تسجل ثاني أدنى مستوى منذ 1970

1/2/2024 5:26:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت الرابطة الاتحادية لشركات النقل الجوي الألمانية (بي دي إل) اليوم الثلاثاء، إن 80 شخصا فقط في جميع أنحاء العالم لقوا حتفهم في حوادث طائرات الركاب العام الماضي، وبينهم ثمانية من أفراد الطواقم الجوية.

وهذا هو ثاني أدنى رقم منذ عام 1970. وتشمل الإحصاءات طائرة بسعة 14 مقعدا، على الأقل.

وهذه الأعداد مثيرة للإعجاب حيث قالت منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة (إيكاو) إن عدد المسافرين جوا في أنحاء العالم في 2023 بلغوا 6ر4 مليار، أي 14 ضعف ما كان عليه الحال في عام 1970 ، مما يعني أن الطيران أصبح أكثر أمانا منذ ذلك الحين.

وكان معدل وفيات الركاب في حوادث الطائرات سنويا أكثر من ألف شخص في تسعينيات القرن الماضي.

وقالت الرابطة إن طائرات الركاب فقط هي التي تأثرت بالحوادث التي تم تحليلها، ولم تكن البيانات المتعلقة بالحوادث التي تنطوي على طائرات أصغر متاحة في البداية. كما لم تسجل حوادث لطائرات عسكرية.

ولم تحدث وفيات في حركة الشحن الجوي على مدار عام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN02012024000110011019ID1107676175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث