الأسهم الأوروبية تستهل العام الجديد بأعلى مستوى في 23 شهراً

سجل مؤشر الأسهم القياسي في أوروبا أعلى مستوى في عامين تقريبا الثلاثاء، وسط آمال راسخة لدى المستثمرين في مستهل العام 2024 في أن البنوك المركزية الكبرى من المحتمل أن تتبنى أخيراً تخفيضات أسعار الفائدة، وقادت أسهم قطاع الطاقة المكاسب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة خلال التداولات، مسجلاً أعلى مستوى في 23 شهراً بعد عطلة أسبوعية طويلة بمناسبة بداية العام.

وأدت توقعات التيسير النقدي إلى قفزة بلغت 12.7 بالمئة للمؤشر القياسي في عام 2023، إذ تعافى تماماً تقريباً من هبوط بلغ 12.9 بالمئة في العام السابق بعد أن رفعت بنوك مركزية كبيرة أسعار الفائدة بسرعة للتغلب على التضخم المتزايد.

وقفز مؤشر أسهم الطاقة 1.4 بالمئة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.

وتراجع سهم شركة إيه.إس.إم.إل المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق 1.4 بالمئة بعد أن ألغت الحكومة الهولندية جزئياً رخصة تصدير لشحن بعض معدات صنع الرقائق إلى الصين.

وقفز سهم ميرسك الدنمركية 4% ليحتل الصدارة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي. ولا تزال الشركة تخطط لتسيير أكثر من 30 سفينة حاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر.

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