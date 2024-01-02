عقار صيني جديد للوقاية من عدوى تصيب الجهاز التنفسي للرضع

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافقت السلطات الصينية على ترخيص عقار "بايفورتوس"، الذي أنتجته شركتا "أسترازينيكا" و"سانوفي" للأدوية، للوقاية من عدوى الجهاز التنفسي السفلي التي يسببها الفيروس المخلوي التنفسي بين حديثي الولادة والرضع.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يكون العقار الجديد متاحا خلال الموسم المقبل 2024-2025 لاصابات الفيروس المخلوي التنفسي.
وتشير التجارب الطبية إلى أن العقار الجديد قد يساعد على خفض الإجهاد الذي تتحمله المستشفيات بسبب حالات عدوى الجهاز التنفسي السفلي التي يسببها الفيروس المخلوي التنفسي، فضلا عن حماية الأطفال الصغار.
وقد تم التصريح باستخدام هذا المنتج في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، وهو واحد من عدة علاجات جديدة للتغلب على الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس منتشر يمكن أن يتسبب في وفيات بين الأطفال الصغار والمسنين.
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