عقار صيني جديد للوقاية من عدوى تصيب الجهاز التنفسي للرضع

وافقت السلطات الصينية على ترخيص عقار "بايفورتوس"، الذي أنتجته شركتا "أسترازينيكا" و"سانوفي" للأدوية، للوقاية من عدوى الجهاز التنفسي السفلي التي يسببها الفيروس المخلوي التنفسي بين حديثي الولادة والرضع.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يكون العقار الجديد متاحا خلال الموسم المقبل 2024-2025 لاصابات الفيروس المخلوي التنفسي.

وتشير التجارب الطبية إلى أن العقار الجديد قد يساعد على خفض الإجهاد الذي تتحمله المستشفيات بسبب حالات عدوى الجهاز التنفسي السفلي التي يسببها الفيروس المخلوي التنفسي، فضلا عن حماية الأطفال الصغار.

وقد تم التصريح باستخدام هذا المنتج في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، وهو واحد من عدة علاجات جديدة للتغلب على الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس منتشر يمكن أن يتسبب في وفيات بين الأطفال الصغار والمسنين.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز