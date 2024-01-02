شرطة الشارقة تتعامل مع 3343 مكالمة خلال عطلة رأس السنة

تعاملت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مع (3343) مكالمة خلال عطلة رأس السنة الميلادية بواقع (2358) مكالمة على منصة الاتصال 999، و(985) مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة.

وأكد العقيد الدكتور جاسم بن هده السويدي -مدير إدارة العمليات- بأن غرفة العمليات قد رفعت حالة الاستعداد خلال عطلة رأس السنة الميلادية، وعملت على تنسيق كافة الجهود بينها وبين غرف العمليات في المنطقتين الوسطى والشرقية، والتعامل مع جميع المكالمات الواردة بمهنية عالية، وإحالتها إلى الجهات كل حسب اختصاصه، والحرص على تعزيز زمن الاستجابة بما يحقق جودة الحياة الـأمنية لمجتمع الإمارات.

بلاغات طارئة

وأشار العقيد جاسم إلى أن غرفة العمليات تلقت العديد من المكالمات عبر منصة 999 المخصصة حصراً لاستقبال البلاغات الطارئة، وذلك من أجل الاستفسار حول خدمة معينة أو الاستعلام عن أمر خاص، لافتاً إلى أن هذه المكالمات تؤثر على فاعلية الاستجابة الفورية للحالات التي تتطلبها الضرورة.

وأضاف بأن منصة الاتصال 901 التي تعمل على مدار الساعة خصصت لتلبية احتياجات المتعاملين، والرد على جميع الاستفسارات، وتقديم كافة المعلومات، واستقبال الملاحظات والبلاغات غير الطارئة من قبل جميع أفراد المجتمع، داعياً إلى أهمية تحديد نوعية البلاغ قبل التواصل مع غرفة العمليات حتى يتم تقديم الخدمة بالصورة التي يرتضيها المتعامل.

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