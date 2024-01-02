اختطاف «الكتروني» لطالب صيني بأمريكا يكبد ذويه 80 ألف دولار

عثر على طالب صيني وقع ضحية عملية احتيال بهدف "الخطف الالكتروني" حيث تم ابتزاز والديه مقابل 80 ألف دولار، على قيد الحياة ولكنه "بارد وخائف" في خيمة في غابات ولاية يوتا كما أعلنت الشرطة الأميركية.

تم الإبلاغ عن اختفاء كاي تشوانغ (17 عاما) الخميس بعد أن أبلغ والداه في الصين المدرسة التي تستضيفه في ريفرديل بولاية يوتا ضمن برنامج تبادل طلابي، انه يبدو انه تم اختطافه وتم طلب فدية.

اتخذت القضية نمطا تقليديا لعملية خطف عبر الانترنت، حيث يطلب "الخاطفون" ابلاغ الضحية بان يعزل نفسه وان يقدم صورا تظهره وكأنه محتجز- ثم يتم ارسال الصورة الى عائلة الضحية لابتزازها عبر دفع المال.

يتجاوب الضحايا عادة لاعتقادهم أن أسرهم ستتعرض للأذى.

بعد تحليل السجلات المصرفية والمشتريات وسجلات اتصال الهاتف في بحث دام أياما، اقتنعت الشرطة وكان منعزلا في خيمة على بعد حوالى 25 ميلا (40 كيلومترا) شمالا في منطقة شاسعة قرب مدينة برمنغهام.

وقالت مديرية شرطة ريفرديل في بيان بعد العثور عليه الاحد إنه "نظرا للطقس البارد في ولاية يوتا، أصبحنا قلقين أيضا على سلامة الضحية لأنه قد يتجمد حتى الموت".

واكتشف رقيب أثناء سيره على سفح جبل خيمة كاي - التي لم يكن فيها مصدر للحرارة ولكن فقط "بطانية حرارية، وحقيبة نوم، وطعام ومياه محدودة، والعديد من الهواتف التي من المفترض أنها استخدمت لتنفيذ عملية الخطف عبر الانترنت".

تواصل الشرطي "مع الضحية داخل الخيمة ووجد أنه على قيد الحياة لكنه شديد البرودة وخائف".

بعد أن تم إنقاذه، طلب كاي "هامبرغر بالجبن ساخنة" وتحدث الى عائلته التي دفعت 80 ألف دولار لحسابات مصرفية في الصين أثناء عملية الاحتيال، بحسب شرطة ريفرديل.

لم تكن العائلة المضيفة للطالب الصيني في ريفرديل على علم في البدء بانه مفقود، بعدما سمعته يتحدث في المطبخ في الصباح الباكر من يوم اختفائه.

عملت شرطة ريفرديل مع مكتب التحقيقات الفدرالي والسفارة الأميركية في الصين والمسؤولين الصينيين للعثور على المراهق المفقود، بحسب البيان.

وقالت شرطة ريفرديل إن الخاطفين عبر الإنترنت استهدفوا طلاب برامج التبادل الاجانب في الاونة الأخيرة وبشكل خاص الطلاب الصينيين.