الإمارات تتضامن مع اليابان وتعزي في ضحايا الزلزال

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليابان في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى اليابان وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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