الإمارات تتضامن مع اليابان وتعزي في ضحايا الزلزال

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليابان في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى اليابان وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز