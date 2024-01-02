اندلاع النيران في طائرة على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو

اندلاع النيران في طائرة على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو
التاريخ
1/2/2024 5:26:17 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
اندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو الثلاثاء، وفق لقطات تلفزيونية.
وأظهرت مشاهد عرضتها قناة "أن أتش كاي" الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها.
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