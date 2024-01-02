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صحيفة عبرية: عشرات الأطباء النفسيين غادروا إسرائيل جراء انهيار المنظومة

1/2/2024 5:15:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-كشفت صحيفة عبرية، مساء أمس الاثنين، أنه فيما تنهار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن عشرات الأطباء العاملين في المجال غادروا إسرائيل إلى بريطانيا.
وقالت صحيفة“هآرتس”:“غادر مؤخرا العشرات من الأطباء النفسيين الذين يعملون في منظومة الصحة العامة إلى بريطانيا، بحسب مصادر في المجال”.
وأضافت:“تأتي موجة المغادرة في وقت يتزايد فيه الطلب على المساعدة في مجال الصحة النفسية في البلاد في ظل الحرب، والآن يواجه نظام الصحة النفسية مشكلة حقيقية”.
وأوضحت أن“خطط رحيل الأطباء النفسيين بدأت حتى قبل الحرب”، على خلفية خطة“الإصلاح القضائي” التي تتبناها الحكومة، وتصفها المعارضة بـ”الانقلاب”.
وتابعت الصحيفة:“لكن هجوم 7 أكتوبر (معركة طوفان الأقصى) جمد خططهم لبعض الوقت. لكن في الأشهر الأخيرة، خضع العشرات من الأطباء النفسيين في نظام الصحة العامة لاختبارات الترخيص لمزاولة الطب في بريطانيا”.
ونقلت عن أحد كبار مديري منظومة الصحة النفسية، الذي تحدث مع أحد الأطباء المغادرين (لم تسمه) قوله:“لن يتمتعوا في بريطانيا بالضرورة براتب أعلى، لكن ما يدفعهم إلى المغادرة هو الإحباط الناجم عن عبء العمل الثقيل، والشعور بأنهم يجدون صعوبة في رؤية كيف سيتحسن الوضع في المستقبل”.
ووفقا له، فإن نظام الصحة النفسي في بريطانيا“أكثر تنظيما، وهناك ازدحام أقل، وساعات العمل أقل”.
وبحسب الصحيفة فإنه“حتى قبل موجة المغادرة الحالية، يعاني نظام الصحة النفسية من نقص حاد في الأطباء النفسيين، ويزداد الأمر سوءا بشكل مطرد”، ووفق بيانات رسمية، يوجد في إسرائيل طبيب نفسي واحد في الخدمة العامة لكل 11,705 من السكان.
وقال الدكتور شموئيل هيرشمان، رئيس منتدى مديري مراكز الصحة النفسية، إن هناك حاليا نقصا بنحو 400 طبيب نفسي في نظام الصحة النفسية، وحذر أنه خلال خمس سنوات سيكون هناك نقص مضاعف،“لأن كثيراً منهم يقترب من سن التقاعد أو بعده”، ، وفق المصدر ذاته.
وذكرت“هآرتس” أن منتدى مديري مراكز الصحة النفسية وجه، الخميس، رسالة إلى مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، كتب فيها:“نتوجه إليك بصرخة ويأس، بشأن الوضع الصعب لنظام الصحة النفسية”.
وكتب المديرون في رسالتهم:“أحداث 7 أكتوبر تسببت بوجود نحو 300 ألف مريض نفسي إضافي، سيحتاجون إلى العلاج على يد متخصص مدرب في إسرائيل”.
وقالوا:“علاوة على ذلك، من غير المعروف حتى الآن من القتال الدائر في قطاع غزة، عدد القوات المقاتلة التي ستعاني من ردود أفعال المعركة، إننا نشهد بالفعل زيادة بنسبة عشرات بالمئة في الطلب على خدمات الصحة النفسية”.

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