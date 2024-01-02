الاحتلال يداهم منزلا في قرية المغيّر شرق رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا وفتشته في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت المواطنة عائشة أبو عليا (51 عاما) في اتصال مع للوكالة الرسمية، بأن أكثر من 30 جنديا اقتحموا منزلها، وفجروا الباب الرئيس، ودمروا محتوياته.

وأشارت إلى أن هذه المرة الرابعة التي يقتحم الاحتلال فيها منزلها القريب من الشارع الاستعماري شرق القرية.