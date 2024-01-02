الاحتلال يداهم منزلا في قرية المغيّر شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا وفتشته في قرية المغير شمال شرق رام الله.
وأفادت المواطنة عائشة أبو عليا (51 عاما) في اتصال مع للوكالة الرسمية، بأن أكثر من 30 جنديا اقتحموا منزلها، وفجروا الباب الرئيس، ودمروا محتوياته.
وأشارت إلى أن هذه المرة الرابعة التي يقتحم الاحتلال فيها منزلها القريب من الشارع الاستعماري شرق القرية.
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