ماني يتوقع منافسة صعبة في أمم أفريقيا 2023

MENAFN - Amman Net) يعتقد ساديو ماني لاعب منتخب السنغال أن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في ساحل العاج ستكون الأصعب مقارنة بالنسخة السابقة من البطولة القارية.

ويلعب منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية من البطولة في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الكاميرون وغينيا وغامبيا.

وتستضيف ساحل العاج النسخة الـ34 من البطولة في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط بعدما كان من المفترض إقامتها في يونيو/حزيران 2023؛ لكنها تأجلت 6 أشهر بسبب المخاوف من الطقس في غرب أفريقيا في هذا التوقيت.

وصرّح ماني لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) "نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لكننا سنكون في ساحل العاج لبذل قصارى جهدنا، ومحاولة اجتياز جميع الأدوار".

وتابع اللاعب البالغ 31 عاما: "نتوقع منافسة صعبة. ستكون هذه النسخة من أقوى النسخ لأن جميع المنتخبات الكبرى موجودة، وكل فريق لديه هدفه لكننا سنرى ما سيحدث".

وبسؤاله عما قد يعنيه التتويج باللقب للمرة الثانية، أجاب ماني "سيكون إنجازا خاصا؛ حيث يظل لقب كأس أمم أفريقيا أحد أفضل الألقاب التي فزت بها في مسيرتي الكروية".

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني السابق "كان التتويج بكأس الأمم أفضل لقب فزت به في حياتي، وسيكون القيام بذلك مرة أخرى إنجازا مميزا وكبيرا. لقد كان حلما أن ألعب في هذه المسابقة منذ أن كنت طفلا، سنبذل قصارى جهدنا، الفوز باللقب سيكون له تأثير كبير على كرة القدم لدينا، لأننا فزنا بجميع الألقاب في الفئات الأخرى، وهو أمر رائع للبلاد".

واستعاد ماني جزءا من بريقه في المباريات الأخيرة مع فريقه النصر السعودي بعد بداية لم تكن قوية، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4 خلال 18 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن.

وتبدأ السنغال حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة غامبيا الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، وبعد 3 أيام تواجه "الأسود غير المروضة"، ويختتم الفريق مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة غينيا الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني.

وتقام جميع مباريات "أسود التيرانغا" على ملعب تشارلز كونان باني في ياموسوكرو الذي سيستضيف أيضا دور الـ16 وربع نهائي المسابقة.

المصدر : رويترز