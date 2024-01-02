عدوان جوي إسرائيلي على مناطق في ريف دمشق

عدوان جوي إسرائيلي على مناطق في ريف دمشق
التاريخ
1/2/2024 5:15:16 AM
(MENAFN
- Amman Net) نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل على عدد من النقاط في ريف دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري سوري، أنه حوالي الساعة 4.35 من فجر اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق، ما أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية.
MENAFN02012024000209011053ID1107676111
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.