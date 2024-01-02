الذكرى 59 لإنطلاقة الثورة ... تحديات خطيرة .... التهجير عنوانها

MENAFN - Amman Net) يحتفل الشعب الفلسطيني ومعه أحرار العالم بالذكرى التاسعة والخمسين على إنطلاقة الثورة الفلسطينية التي اطلقتها حركة فتح في 1 / 1 / 1965 ومنذ إنطلاقتها واجهت وتواجه تحديات ومؤامرات تستهدف تصفيتها لما شكلته وتشكله أهدافها بتحرير فلسطين وترسيخ الهوية الفلسطينية وبالحق بالحرية والإستقلال وتقرير المصير تلك الأهداف التي مثلت ولم تزل تمثل خطرا على المشروع الإستعماري العالمي بفرض هيمنته على الوطن العربي الكبير باقطاره من خلال صنيعته الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية .هذا العام تأتي ذكرى الإنطلاقة في ظل مرحلة من أخطر المراحل التآمرية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية بعناوينها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.

المؤامرة الإسرائيلية :

يتطلب تنفيذ المؤامرة تهيئة المناخات الدولية للقبول ودعم المخططات الإسرائيلية التي يمكن تلخيص بعضها في :

أولا : العمل على إنهاء وجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه وما حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة بهدف تهجيره وطرده خارج فلسطين " مصر والأردن" إلا خطوات تنفيذية عملية لمشروع الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي بطرد كل من هو غير يهودي خارج فلسطين التاريخية سواء كان مسلما او مسيحيا وهذا ما ضمنه صراحة مجرم الحرب نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي عندما طالب الرئيس محمود عباس الإعتراف بدولة اليهود اليهودية.

ثانيا : إستهداف حركة فتح لما تمثله من عنوان ورمز للمشروع الوطني ولنضال الشعب الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والإستقلال ولما مثلته وتمثله من عقبة امام المشروع الإسروامريكي بإضفاء البعد الإنساني وإقصاء البعد الوطني التحرري مع المستعمر الإسرائيلي وسادته عن اصل وجذور الصراع إما بشكل مباشر او عبر أدوات محلية او إقليمية او دولية وذلك من خلال إتهامها التفريط بالثوابت الفلسطينية والعمل على إيجاد إنشقاقات داخلية او كيل الإتهامات بالفساد او التشكيك بوطنية رموز في قيادتها .

ثالثا : العمل على تقويض الشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني التي إكتسبت بنضالها بكافة الوسائل المكفولة دوليا شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني عربيا وإسلاميا ودوليا بل ومن الكيان الإستعماري الإسرائيلي بموجب إتفاق المرحلة الإنتقالية " اوسلو" مع منظمة التحرير الفلسطينية الذي نص وفقا للجدول الزمني المتفق عليه على وجوب إنهاء إحتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران 1967 خلال فترة زمنية اقصاها خمس سنوات تنتهي في أيار 1999 وذلك يالتذرع باسباب واهية تارة ومما نجم عن الحسم العسكري الذي نفدته حماس في قطاع غزة من إنقسام سياسي وجغرافي تارة أخرى إتخذه الكيان الإستعماري الإسرائيلي ذريعة غير منطقية للإدعاء بعدم وجود شريك فلسطيني خلافا للحقيقة القانونية الدولية بأن الإنقسام الناجم عن الحسم العسكري لا يقوض شرعية القيادة الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وأن ذلك أمر داخلي لا يبرر إدامة الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا .

وما قول مجرم الحرب نتنياهو ان اوسلو جلب كارثة على إسرائيل ولن يعيد خطأ اوسلو وما إتهامه السلطة الفلسطينية بالإرهاب إلا تمهيد لخططه الإجرامية بالضفة الفلسطينية بتقويض السلطة الفلسطينية ومؤسساتها لمرحلة ما بعد إنتهاء العدوان الهمجي الإجرامي على قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني بل وبحق المجتمع الدولي وبحق الإنسانية إلا دليل واضح على أهدافه بتابيد إستعماره الأحلالي وبالمضي بسياسته العدوانية التوسعية التي لا تقتصر على فلسطين.

مخاطر المؤامرة الإسرائيلية :

للمؤامرة الإسرائيلية على فلسطين تداعيات خطيرة على أمن الإقليم وخاصة الأردن ومصر اكثر الدول تاثرا سواء في حال إستمرار العدوان بوتيرته الحالية او إنتقاله إلى مرحلة تالية تتفاوت في مستوى حدة العمليات العسكرية العدوانية دون التراجع عن الهدف الحقيقي للكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه التاريخي إلى مصر والأردن مما يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا موحدا في مواجهة المؤامرة الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية تمهيدا للإنتقال إلى المرحلة التالية من المخطط العدواني التوسعي وما يعنيه ذلك من :

. تحميل كل من الأردن ومصر أعباءا إضافية على الاصعدة الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية في إستهداف للامن القومي المصري والاردني .

. تغيير للحدود الدائمة مع " إسرائيل " المبينة في معاهدتي كامب ديفيد ووادي عربة .

. بداية لتنفيذ المخطط الإسروامريكي القديم المتجدد بتقسيم الدول العربية الكبرى بدءا من مصر .

فتح ومواجهة التحديات :

المرحلة القادمة تستدعي من فتح قيادة وكوادرا العمل على إعداد إستراتيجية مواجهة وتصدي للمخطط الإسرائيلي المدعوم عمليا من الولايات المتحدة الأمريكية التي يتم توظيف قدراتها وقوتها ونفوذها لصالح المؤامرة الإسرائيلية على إفتراض ان أمريكا ليس شريكا فعليا وما الموقف الإسرائيلي الذي اعلنه مجرم الحرب نتنياهو بأن معبر فيلادلفيا يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيل دون إعلان رفض أمريكي بل والطلب الإسرائيلي من امريكا تمويل مشروعها هناك على حساب الحق الفلسطيني والأمن القومي المصري إلا دليل على قيادة تنفيذ المخطط العدواني.

إستراتيجية المواجهة تتطلب بعد إعدادها وإقرارها من حركة فتح التي تشكل العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ان تنتقل بها لتشكل قاعدة اساس لبلورة إستراتيجية عمل فلسطينية شاملة لكافة القوى الفلسطينية المنضوية بمنظمة التحرير الفلسطينية وخارجها للعمل بالتنسيق عال المستوى مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية المتاثرين بشكل مباشر بمخطط تصفية القضية الفلسطينية ومن تنفيذ مخطط التهجير القسري " الذي ينفذ بإعادة لسيناريو المجازر والتقييد والتهديد الذي مارسته العصابات الإرهابية اليهودية الصهيونية ما قبل وخلال عام 1948 بتمكين ودعم بريطاني وما يتم حاليا من إعادة لنفس السيناريو ولكن عبر إرتكاب أعظم المجازر والجرائم فظاعة ووحشية لم يسجل التاريخ مثيلا لها بدعم أمريكي " إضافة بالطبع بمشاركة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة العربية ولما تحتله من مكانة ودور ريادي على الساحة العالمية للعمل على حشد وتشكيل جبهة دعم عربي وإسلامي وإفريقي ومن الدول الصديقة ومن دول دائمة العضوية بمجلس الأمن يؤهلها لفرض نفسها كقطب عالمي فاعل وتبقى القضية الفلسطينية بإنهاء الإحتلال العسكري الإسرائيلي الإرهابي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة هي عنوان التحدي وبوصلته .

آن الوقت وحتى لا تبقى المنطقة رهينة لدى نتائج ولادة نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب لمغادرة الدعم والتوافق من مربع البعد النظري إلى مربع الفعل الفاعل وذلك عبر المبادرة بإتخاذ إجراءات عملية ضاغطة موظفة لغة المصالح اولا ووحدة الموقف ثانيا على الولايات المتحدة الأمريكية ومحورها العمل على :

* وقف إنحيازها للكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي إعلاءا لميثاق الأمم المتحدة وأهدافها ولقيم العدالة .

* وقف تمكينه الإفلات والمساءلة من العقاب على جرائم الحرب وضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة بعاصمتها القدس والمعترف بها دوليا .

* وقف تشكيل جدار حماية لها عبر الدعم اللامحدود وعبر إستخدام الفيتو تعسفا مما جعل من " إسرائيل " كيانا مارقا فوق القانون ومحصن بفعل القوة الأمريكية وبالتالي تمكنها من رفض تنفيذ اي من القرارات الدولية اوالإلتزام بواجباتها كدولة عضو وذلك بقبول وتنفيذ القرارات الدولية وفقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة .

* وقف الإزدواجية والإنتقائية بالتعامل مع القضايا العربية والإسلامية عامة والفلسطينية خاصة وذلك بإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي العنصري البدء بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بدأ بقرار مجلس الأمن 2334.

*رفع الفيتو عن قبول دولة فلسطين كعضو كامل الحقوق بالأمم المتحدة إعلاءا لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وتجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19 / 67 / 2012

* فرض عقوبات على " إسرائيل " لعدم الإيفاء بإلتزاماتها المنصوص عليها في معاهدة وادي عربة وإتفاقية كامب ديفيد وإتفاق اوسلو بل والإنقلاب عليها جميعا مما يؤدي لتقويض الأمن والسلم الدوليين كما يفقدها ومن يدعمها المصداقية والثقة عالميا .

بالرغم من عظم حجم المؤامرة والتحديات الخطيرة التي واجهت وتواجه القضية الفلسطينية إلا أن حركة فتح التي اثبتت الأحداث على مدار السنوات الماضية انها حركة نضالية وطنية وحدوية تؤمن بمشاركة الكل الفلسطيني دون إقصاء كما تؤمن بأهمية العمل العربي المشترك في ظل إستقلالية القرار الفلسطيني الذي تعبر عنه منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني قادرة على إجهاض المؤامرة بدعم عربي ومن احرار العالم دولا وشعوبا .

حركة فتح مفجرة الثورة الفلسطينية في ذكرى تاسيسيها أكدت وتؤكد انها ماضية بدعم وإلتفاف الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها بنضالها بكافة الوسائل المكفولة دوليا دون وهن حتى النصر والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 .

حرية فلسطين وإستقلالها أمن للوطن العربي الكبير باقطاره وإستقراره وسيادته.... فلنواجه المؤامرة الإسرائيلية المدعومة امريكيا التي تستهدف ايضا الأردن ومصر وفرض التهجير عنوانها بل تستهدف الجميع موحدين ....

نعم لعزل الكيان الإستعماري الإسرائيلي دوليا ومقاطعته إقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا وتجميد عضويته في الأمم المتحدة لحين إذعانه بوقف حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وبإنهاء إحتلاله الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا....