الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل

MENAFN - Al Wakeel News)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا ، من بلدة الظاهرية ومخيم العروب بمحافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة الظاهرية كلا من: بسام محمد حسن البطاط، ومحمد حمد الهوارين، ومعين محمود رباع، وبراء عبد البطاط، ومحمود داود قيسية، ومؤمن نصار الطل، وأحمد وائل الطل، وإبراهيم يوسف الطل، وأحمد وائل قيسية، ونضال طلال الهوارين، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الدكتور زياد طارق البدوي أثناء عودته من عمله في المركز الطبي ببلدة بيت كاحل إلى مخيم العروب شمال الخليل.



كما داهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل، ونصبت حواجزها العسكرية عند كل مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا منها بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

