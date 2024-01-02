استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء، مهاجمة قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا وأخرى في كردستان العراق.وقالت "المقاومة الإسلامية" إن مقاتليها استهدفوا بواسطة الطيران المسيّر قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية الواقعة قرب حقل العمر النفطي في دير الزور السورية.



كما أعلنت "المقاومة الإسلامية" اليوم الثلاثاء أيضا استهدافها بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" التي تضم قوات أمريكية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أنه سمع دوي انفجار قرب المطار بمنطقة عنكاوة في محافظة أربيل، مرجحة أن يكون الانفجار ناجما عن طائرة مسيرة.



ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق مطار أربيل دون أن يتضح ما إذا كان الهجوم الفاشل قد تسبب في أي أضرار أو إصابات.



وفي وقت لاحق أكدت "مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان" "إحباط هجوم بطائرة مسيرة" على قاعدة للتحالف بمطار أربيل.

RT