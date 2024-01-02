نحو 20 مليون راكب للباص سريع التردد وباص عمّان العام الماضي
التاريخ
1/2/2024 5:14:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن أمين عمّان يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، أن عدد ركاب باص عمّان والباص سريع التردد خلال عام 2023 وصل إلى نحو 20 مليون راكب.
وقال الشواربة، عبر منصة X ، أنه "بالعزم والإصرار والعمل الدؤوب نجحنا في تقديم الخدمة لمستخدمي منظومة النقل العام في مدينة عمّان .. والقادم أفضل".
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