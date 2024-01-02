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نحو 20 مليون راكب للباص سريع التردد وباص عمّان العام الماضي

1/2/2024 5:14:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن أمين عمّان يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، أن عدد ركاب باص عمّان والباص سريع التردد خلال عام 2023 وصل إلى نحو 20 مليون راكب.
وقال الشواربة، عبر منصة X ، أنه "بالعزم والإصرار والعمل الدؤوب نجحنا في تقديم الخدمة لمستخدمي منظومة النقل العام في مدينة عمّان .. والقادم أفضل".

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