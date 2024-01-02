15 شهيدا شمالي قطاع غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
1/2/2024 5:14:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 15 فلسطينيا في قصف الاحتلال على شمالي قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وكان المراسل أفاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء باستشهاد 70 شخصا، جراء قصف الاحتلال المكثف على المنطقى الوسطى بالقطاع خلال الفترة نفسها.
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