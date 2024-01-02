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الصناعة والتجارة: مخزون القمح آمن ويكفي 9 أشهر.. ومعظم مستورداتنا عبر قناة السويس

1/2/2024 5:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون الأردن من القمح آمن ومريح، ويكفي حاجة المملكة لمدة 9 أشهر، فيما يكفي مخزون المملكة من مادة الشعير لمدة 9 أشهر ونصف، وفق الناطق باسمها ينال البرماوي.
وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن مخزون القمح والشعير يشمل الكميات الموجودة في الصوامع والمستوعبات والكميات المتعاقد عليها والتي تصل إلى المملكة تباعا وحسب التواريخ الزمنية المتفق عليها، مشددا على أن الوزارة مستمرة بطرح عطاءات شراء القمح والشعير بشكل دوري كان آخرها طرح عطاء جديد اليوم الثلاثاء لشراء 120 ألف طن من القمح.
وأضاف أن استيراد الأردن للقمح والشعير لم يتأثر بأزمة البحر الأحمر وأن معظم مستورداتنا تأتي عبر قناة السويس، لافتا إلى أن معظم مستوردات المملكة من القمح والشعير تأتي من رومانيا ودول الجبل الأسود.
وأشار البرماوي إلى أن ارتفاع أسعار القمح وأجور الشحن في بعض الأوقات كان يزيد من تكاليف الاستيراد لكن الأردن مستمر بسياسة الشراء على مراحل لتعزيز المخزون والحصول على أسعار أفضل.
يذكر أن الاستهلاك الشهري من القمح في الأردن يقدر بنحو 90 ألف طن.




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