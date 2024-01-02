كتائب القسام تستهدف دبابة للاحتلال شرق مخيم البريج

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت اليوم الثلاثاء دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال في مختلف محاور القتال، وتكبيدها خسائر في الأرواح والآليات، في حين كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن خطة مفترضة لما بعد الحرب، تتضمن تقسيم القطاع.
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