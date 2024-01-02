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كتائب القسام تستهدف دبابة للاحتلال شرق مخيم البريج

1/2/2024 5:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت اليوم الثلاثاء دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.


وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال في مختلف محاور القتال، وتكبيدها خسائر في الأرواح والآليات، في حين كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن خطة مفترضة لما بعد الحرب، تتضمن تقسيم القطاع.


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