اليابان : اشتعال طائرة بعد اصطدامها باخرى واجلاء جميع الركاب

اليابان : اشتعال طائرة بعد اصطدامها باخرى واجلاء جميع الركاب
التاريخ
1/2/2024 5:14:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افاد التلفزيون الياباني بإجلاء جميع الركاب من طائرة مشتعلة بمطار طوكيو بعد اصطدامها بطائرة أخرى .
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