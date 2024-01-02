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اليابان : اشتعال طائرة بعد اصطدامها باخرى واجلاء جميع الركاب

1/2/2024 5:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افاد التلفزيون الياباني بإجلاء جميع الركاب من طائرة مشتعلة بمطار طوكيو بعد اصطدامها بطائرة أخرى .

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