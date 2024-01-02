حزب الله يعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف اليوم الثلاثاء تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت قبالة جنوبي لبنان وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.



وفي وقت سابق اليوم، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مدفعية الجيش ردت على هجوم صاروخي انطلق من لبنان واستهدف مستوطنة شلومي في الجليل الغربي.



بدورها، أفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة بالجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان.

