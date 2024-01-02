حزب الله يعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف اليوم الثلاثاء تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت قبالة جنوبي لبنان وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مدفعية الجيش ردت على هجوم صاروخي انطلق من لبنان واستهدف مستوطنة شلومي في الجليل الغربي.
بدورها، أفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة بالجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان.
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