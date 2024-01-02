الاحتلال يعتقل معلمة من أريحا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، معلمة من مدينة أريحا.



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المعلمة في مدرسة جمعية سيدات أريحا ميسون الريماوي (52 عاما) بعد مداهمة منزلها في شارع عمّان بالمدينة، واستولت على حاسوبها وهاتفها الشخصيين.



كما اقتحم الاحتلال مخيم عين السلطان، ولم يبلغ عن أي اعتقالات.

