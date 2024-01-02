الاحتلال يعتقل معلمة من أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، معلمة من مدينة أريحا.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المعلمة في مدرسة جمعية سيدات أريحا ميسون الريماوي (52 عاما) بعد مداهمة منزلها في شارع عمّان بالمدينة، واستولت على حاسوبها وهاتفها الشخصيين.
كما اقتحم الاحتلال مخيم عين السلطان، ولم يبلغ عن أي اعتقالات.
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