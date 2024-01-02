كيف تحمي قلبك من تغيرات الطقس في الشتاء؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يأتي فصل الشتاء مع تغيرات كبيرة في الطقس، ويمكن أن يشكل الطقس البارد ومشاكل الجهاز التنفسي، وتغيير نمط الحياة المرتبطة بالشتاء تحديات للقلب والأوعية الدموية.فيما يأتي بعض الأشياء التي يجب أن نعرفها عن صحة القلب خلال فصل الشتاء:



البرد يزيد خطر الإصابة بمضاعفات القلب

يؤدي الطقس البارد إلى تضييق الأوعية الدموية، وزيادة ضغط الدم، وهو ما ينتج عنه زيادة الضغط على القلب، ويمكن أن يكون هذا مصدر قلق للأفراد الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. لذا من الضروري ارتداء ملابس تحافظ على دفء جسم الإنسان، لتقليل تأثير البرد على القلب.



ازدياد احتمال الإصابة بالنوبات القلبية

تشير الدراسات إلى أن خطر الإصابة بالنوبات القلبية قد يرتفع خلال الشتاء. يمكن أن يتسبب الطقس البارد في انقباض الأوعية الدموية، الذي يزيد صعوبة تدفق الدم ويزيد خطر الإصابة بجلطات الدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانخراط في أنشطة شاقة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة يمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية، خاصة عند أولئك الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقاً.

النشاط البدني ضروري

على الرغم من أن الطقس الشتوي قد يحد من الأنشطة الخارجية إلى حد كبير، إلا أن المحافظة على النشاط البدني يظل مهماً لصحة القلب. وينصح بممارسة التمارين الرياضية داخل المنزل، مثل المشي أو السباحة، للحفاظ على لياقة القلب والأوعية الدموية.



النظام الغذائي الصحي

يعد الحفاظ على نظام غذائي صحي أمراً ضرورياً على مدار العام، ولكنه يصبح بالغ الأهمية بشكل خاص خلال فصل الشتاء. ويوصي الخبراء بتناول الفواكه والخضروات الموسمية، وشرب الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، والحد من الاستهلاك المفرط للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والصوديوم العالي، لإدارة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. وكذلك، فإن تناول السوائل الدافئة مثل شاي الأعشاب يساهم في دعم الصحة العامة.



الشتاء يؤثر في الصحة العقلية

يمكن أن يكون فصل الشتاء موسماً صعباً على الصحة العقلية، حيث يساهم انخفاض ضوء النهار، ودرجات الحرارة الباردة في الشعور بالخمول أو الاضطراب العاطفي الموسمي، وتعد إدارة الإجهاد أمراً حيوياً لصحة القلب، حيث يمكن أن يؤثر الإجهاد المزمن سلباً في نظام القلب والأوعية الدموية، وعندئذ لابد من المشاركة في الأنشطة التي تعزز الاسترخاء، مثل التأمل أو اليوغا أو قضاء الوقت مع الأحبة والأهل والأصدقاء.

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