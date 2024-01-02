إريكسون تعين مجدة لحلو قصي نائباً للرئيس ورئيساً لشركة إريكسون في غرب إفريقيا والمغرب

(MENAFN
- Weber Shandwick) أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن تعيين مجدة لحلو قصي في منصب نائب رئيس إريكسون ورئيساً لشركة إريكسون غرب إفريقيا والمغرب اعتباراً من 1 يناير 2024. مع ما يقارب 25 عامًا في شركة إريكسون, سوف تلعب مجدة دوراً رئيسياً في قيادة التوجيه الاستراتيجي للشركة، وتحقيق التميز التشغيلي لأعمالها، ودعم عملاء إريكسون بأحدث التقنيات المتقدمة والمبتكرة التي من شأنها تعزيز الاتصال والمجتمعات في منطقة غرب إفريقيا.
هذا وتتمتع مجدة بخبرة عميقة تزيد عن عقدين من الزمن، وقد سبق أن شغلت العديد من المناصب القيادية العليا في مجال التكنولوجيا والمبيعات والاستراتيجية والعمليات وتسليم مشاريع العملاء، كما لديها معرفة واسعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقبل توليها منصبها الجديد، تولت مجدة منصب رئيس حلول الشبكات، حيث كانت ترأس فريقاً يضطلع بعمليات تطوير شبكات العملاء عبر 13 دولة في شركة إريكسون غرب إفريقيا والمغرب.
وفي معرض تعليقها على تولي منصبها الجديد، قالت مجدة لحلو قصي: "أنا متحمسة جداً لتولي هذه المسؤولية الجديدة والتعاون بشكل وثيق مع شركائنا وعملائنا لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للتحول الرقمي في منطقة غرب إفريقيا. وسوف ينصب تركيزي في منصبي الجديد على دعم عملائنا، وتمكينهم من تحقيق النجاح وذلك من خلال استغلال تكنولوجيا وخدمات إريكسون بما يقود إلى تعزيز نمو شركتنا في هذه المنطقة".
جدير بالذكر أن تعيين مجدة يعكس إيمان شركة إريكسون الراسخ بقدرة فرق العمل التي تتميز بالتنوع والشمول على تعزيز الأداء والابتكار لخلق قيمة أكبر للأعمال.
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