حماية المستهلك يضبط مصنعا يعيد تدوير زيوت محركات السيارات بـ 6 أكتوبر

MENAFN - Youm7) شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة بمدينة 6 أكتوبر ، استهدفت مصنع لإعادة تدوير زيوت مُحركات السيارات وإعادة تعبئتها في عبوات ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة ، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى والتي تؤثر علي أمن وسلامة قائدي المركبات، والتحفظ علي 13000 لتر زيت مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائي .

جاء ذلك استمراراً لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين بأمن وسلامة المواطنين ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين للأسواق ،وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود مصنع بنطاق مدينة 6 أكتوبر يقع بنطاق بمحافظة الجيزة، يقوم بإعادة تدوير وتعبئة زيوت محركات السيارات، ثم إعادة تعبئتها في عبوات جديدة ووضع مُلصقات تحمل أسماء علامات تجارية متداولة في الأسواق، مما يُشكل تهديدا لسلامة قائدي السيارات مُستخدمي هذه الأنواع

وعلى الفور ، قامت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز.

باستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات، وأقر بأنه يقوم بإعادة التدوير وتعبئة زيوت محركات السيارات بعد إجراء عمليات تسخين وإضافة مواد كيميائية عليها لتنقيتها، ثم إعادة تعبئتها في عبوات جديدة ووضع ملصقات تحمل أسماء علامات تجارية متداولة في الأسواق، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط قرابة 13000 لتر زيت مُعاد تدويره تمهيداً لبيعه فى الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة شهيرة ، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة .



- وجاءت المضبوطات محل الواقعة :



(13000 لتر زيت محرك سيارات ، كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى تمهيدا لبيع المنتجات فى الأسواق وهى

تانك حديد للخلط والتسخين سعة 12000 لتر / 1 خط تعبئة 20 لتر (3 حنفية ) / 1 ماكينة برشام للصق / 1 خزان بلاستيك /3 خطوط تعبئة زيوت / 4 ميزان الكتروني ديجيتال / 1 كومبروسور هواء لضخ الزيت / 4000 جركن فارغ / 5000 ملصق " استيكر " / عدد 17 شيكارة مواد كيميائية لتنقية الزيت زنة الشيكارة 25 كجم ) .كما

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وذلك لمُخالفة ( قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 ) بتصنيع وتداول منتجات مجهولة المصدر ضارة بأمن وسلامة المواطنين.

وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بسلامة وأمن المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه التلاعب بأمن وسلامة المستهلكين والترويج لمنتجات ضارة في الأسواق، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار.



وأشار السجيني، إلى ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بأمن وسلامة المواطنين ،مُشدداً علي عدم التهاون مع أية مخالفات وخاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة المواطنين وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات قانونية إستباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بقوة للمُخالفين وضبط المخالفين قبل ترويج السلع مجهولة المصدر للأسواق.



ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .



