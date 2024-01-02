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المترو: لا زيادة فى أسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة

1/2/2024 4:29:17 AM
(MENAFN- Youm7) أكد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، أصدر توجيهات للمهندس على الفضالي العضو المنتدب، والمهندس خالد صبره رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بعدم زيادة أسعار اشتراكات الطلبة وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة.



وأضاف بكير لـ"اليوم السابع"، أن اشتراكات الطلبة عليها نسب تخفيض تصل ل 97% وتبلغ قيمته 33 جنيه و41 جنيه للاشتراك الربع سنوى، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة.



وتابع، اشتراكات ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، 22 جنيه و27 جنيه للاشتراك الربع سنوى، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة.



وكانت وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر ركوب المترو مع بداية العام الجديد 2024 وبالتزامن مع بدء تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب.
















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