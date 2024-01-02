اندلاع النيران بطائرة على مدرج مطار هانيدا الدولى فى طوكيو

اندلاع النيران بطائرة على مدرج مطار هانيدا الدولى فى طوكيو
التاريخ
1/2/2024 4:29:17 AM
(MENAFN
- Youm7) بثت وسائل إعلام مرئية مشاهد لاندلاع حريق هائل في طائرة على مدرج مطار هانيدا الدولى في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تحاول فرق الإطفاء إخماد الحريق.
ولم تعرف حتى الآن سبب اندلاع الحريق الهائل.
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