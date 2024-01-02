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اندلاع النيران بطائرة على مدرج مطار هانيدا الدولى فى طوكيو

1/2/2024 4:29:17 AM
(MENAFN- Youm7) بثت وسائل إعلام مرئية مشاهد لاندلاع حريق هائل في طائرة على مدرج مطار هانيدا الدولى في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تحاول فرق الإطفاء إخماد الحريق.

ولم تعرف حتى الآن سبب اندلاع الحريق الهائل.








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