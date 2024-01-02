قصف مدفعى وانفجارات فى محيط تمركزات ميليشيا الدعم السريع جنوب الخرطوم

MENAFN - Youm7) أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بقصف مدفعي عنيف وانفجارات في محيط تمركزات ميليشيا الدعم السريع تجاه أرض المعسكرات والمدينة الرياضية جنوب الخرطوم.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "تلقي بالا للمعاناة المستمرة للشعب السوداني بسبب الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية".ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، عن بلينكن قوله في بيان إن :"هذا الصراع أدى إلى ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، وانعدام الأمن الغذائي بشكل خطير، والنزوح على نطاق واسع، وانهيار نظام الرعاية الصحية..كما تسبب كذلك في تعميق الانقسامات بالسودان على أسس عرقية وقبلية وإقليمية بشكل خطير".وتحل الذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان، وسط انقسام كبير ومعارك تركت أكثر من 7 ملايين سوداني في عداد النازحين، سواء داخل البلاد أو خارجها.



