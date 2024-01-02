ضحايا المنظمة بغزة وصل 142.. الأونروا تطالب بحماية العاملين بالمجال الإنسانى

MENAFN - Youm7) شددت وكالة الأونروا من جديد على أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا هدفا ويجب حمايتهم في جميع الأوقات، حيث أفادت الوكالة الأممية بأن عدد القتلى في صفوف موظفيها في غزة بلغ الآن 142 موظفا.

ومن جانبه، صرح مدير شؤون الأونروا في غزة، توم وايت، أنه تم الإبلاغ عن 203 حوادث أثرت على مباني الأونروا والأشخاص الموجودين بداخلها منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، ويشمل ذلك 60 إصابة مباشرة على منشآت الأونروا وتعرض 68 منشأة مختلفة لأضرار جانبية.

وأضاف المسؤول الأممي بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في 28 ديسمبر، فيما كانت عائدة من شمال غزة وكانت قافلة المساعدات تسلك طريقا حدده الجيش الإسرائيلي وتمت حركتها بالتنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية، وقد أكدت الأونروا أن أحدا لم يصب في الحادث، إلا أن مركبة واحدة أصيبت بأضرار جسيمة.

ولفت المسؤول الأممي إلى أنه في نهاية ديسمبر الماضي

تقدمت قوات الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات والمشاة باتجاه مدرسة البريج الإعدادية للبنات وسط قطاع غزة ودمرت الجدار الخلفي للمدرسة ثم انتقلت إلى البوابة الرئيسية للمدرسة.