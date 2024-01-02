وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد 4156 طالبا منذ 7 أكتوبر الماضى

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، أن نحو 4156 طالبا استشهدوا و7818 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضافت الوزارة أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4119 شهيدا 7536 جريحا، فيما استشهد في الضفة 37 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85 آخرين، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
وعلى صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف بنية تحتية عسكرية سورية خلال الليل.
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