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وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد 4156 طالبا منذ 7 أكتوبر الماضى

1/2/2024 4:29:15 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، أن نحو 4156 طالبا استشهدوا و7818 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4119 شهيدا 7536 جريحا، فيما استشهد في الضفة 37 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85 آخرين، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وعلى صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف بنية تحتية عسكرية سورية خلال الليل.








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