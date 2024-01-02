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الأونروا: 3 موظفين و27 نازحا محتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي

1/2/2024 4:29:15 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث
وتشغيل اللاجئين " الأونروا " أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تحتجز عدد من موظفي الوكالة بعد إجبارهم علي إخلاء أحد ملاجئ النزوح.

وأفادت التقارير الأممية بأن القوات الإسرائيلية، أجبرت ألف نازح وسبعة من موظفي الأونروا بإخلاء الملجأ، وأجبرت المدنيين بمن فيهم موظفو الأونروا على خلع ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية والانتقال إلى مكان مفتوح وأيديهم مرفوعة، فيما أجبرت النساء والأطفال بالوقوف في وسط ساحة المدرسة وأنه لا يزال 27 نازحاً وثلاثة من موظفي الأونروا محتجزين من قبل السلطات الإسرائيلية.

ووفق الأونروا نزح ما يصل إلى 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 % من السكان، في جميع أنحاء قطاع غزة، واضطرت العديد من العائلات إلى النزوح عدة مرات بحثاً عن الأمان، ويشمل ذلك ما يقرب من 1.4 مليون نازح داخليا يقيمون في 155 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء القطاع.







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