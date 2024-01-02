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الخشت يتلقى تقريرا يرصد إنجازات جامعة القاهرة دوليا خلال 2023

1/2/2024 4:29:12 AM
(MENAFN- Youm7) تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تقريرًا حول الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال الدوريات والمجلات العلمية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بالبحث العلمي والنشر الدولي والمجلات والدوريات العلمية.



واستعرض التقرير التقدم الكبير الذي حققته المجلات العلمية الصادرة عن جامعة القاهرة خلال الفترة الأخيرة وفي عام 2023 على المستوى العالمي من حيث معامل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع والسير نحو العالمية، بما يساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين، ورفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.



وأشار التقرير الى التقدم العالمي الكبير لمجلة الطب البيطري وحصولها
على المركز الثامن عالميًا من بين 186 مجلة علمية ، وتصدر بالتعاون مع الناشر الدولي Taylor and Francis
..
ولأول مرة فى تاريخها تحصل على معامل تأثير 2.2 درجة ،و حصلت المجلة علي معامل اقتباسات (SiteScore 5.7) وتستمر داخل المربع الذهبي Q1 ، وبلغت نسبة رفض الأبحاث 87%، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر. وعدد الاستشهادات العالمية ارتفعت عن العام السابق بزيادة قدرها 30% وفقا لقاعدة بيانات سكوبس،وزيادة
عدد الأبحاث المرسلة للمجلة من 82 بحث في عام 2021 الي 103 بحث في عام 2022.



وذكر التقرير تصدر مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) كافة المجلات العلمية المصرية والأفريقية بمعامل تأثير 10.7 واستمرار تواجدها ضمن المربع الذهبي فئة المجلات Q1في تصنيف كلاريفيت الدولي للمجلات العلمية العالمية لعام 2022 والذي أعلن وجود 55 مجلة مصرية لها معامل تأثير في هذا التصنيف، منهم 5 مجلات مصرية ضمن المربع الأول (Q1) لأفضل مجلات علمية، كما جاءت مجلة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة في المرتبة الخامسة بمصر بمعامل تأثير 5.2.



كما أشار التقرير إلى تحقيق مجلة (JAR) إنجازًا دوليًا جديدًا بتصدرها المركز السابع عالميًا في نتائج
CiteScore لعام 2022 وحصولها علي معامل اقتباسات (SiteScore 19.6)
مقارنة بالمركز الثامن لسنة 2021، والذي كان مقداره 17.1 في عام 2021، وكان في عام 2017 مقداره 6.7، وأصبحت واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو.



علاوة على تقدم أول مجلة دولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية أميرالد. وتم إدراج مجلة جامعة القاهرة للإنسانيات والعلوم الاجتماعية ضمن قاعدة بيانات " Cabells" الدولية.. وينشر فيها باحثون من جامعات كامبريدج ولندن أمبريال كوليدج ونورث كارولينا وإنديانا.



وأوضح التقرير حصول مجلة جامعة القاهرة للأورام ‏Journal of the Egyptian National Cancer Institute (JENCI)، على أول معامل تأثیر دولي لها من مؤسسة كلاریفت اناليتكس العالمیة لأول مرة منذ تأسيس المجلة عام 1982 لتصبح بذلك مع مجلات العلوم الطبية المدرجة عالميًا من أعلى مؤسسة تصنیف المجلات العلمیة في مجال الأورام على مستوى العالم، حيث زاد عدد الأبحاث الجديدة المتقدمة للنشر بالمجلة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، كما ارتقى مستوى جودة الأبحاث وارتفع معامل الاستشهاد بها، وتبين زيادة في تنوع جنسيات الباحثين المراسلين للمجلة.



وأشار التقرير إلى حصول مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية Review of Economics and Political Sience على معامل التأثير الدولي من مؤسسة كلاريفت انالتكس العالمية لتصبح في طليعة مجلات العلوم الاجتماعية المصرية المدرجة عالميًا الحاصلة على معامل تأثير دولي من أعلى مؤسسة تصنيف للمجلات العلمية على مستوى العالم.



واكد التقرير وجود 150 مجلة علمية في جامعة القاهرة يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة إليكترونيا. وتم اختيار 27 مجلة علمية تصدرها الجامعة لتوضع داخل بنك المعرفة المصري.



ونوه التقرير، إلى أن المجلة العلمية لكلية الآثار في الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية من عام 2017 وحتى 2023، تم إتاحتها لأول مرة مجانًا على موقع المجلة على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف فتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب والأجانب للاطلاع مجانًا على أبحاث أساتذة جامعة القاهرة.












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