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أمين دُور الإفتاء: مؤتمر الأمانة فى 2023 وقف بشجاعة ضد تهجير الفلسطينيين

1/2/2024 4:29:12 AM
(MENAFN- Youm7)
قال الدكتور
إبراهيم نجم الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إن عام 2023م يُعتبر علامة فارقة في مسيرة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم؛ حيث يحمل كشف حساب وحصاد الأمانة إشراقة ملهمة، حيث تجسدت الجهود الجادة والمبادرات الإبداعية في مواجهة التحديات وصياغة مستقبل يتَّسم بالتفاؤل والتطوير.



جاء ذلك في البيان الثاني لحصاد أعمال وإنجازات دار الإفتاء المصري والأمانة العامة مضيفًا أن من أهم حصاد الأمانة خلال العام هو اجتماع ممثلين عن 100 دولة في المؤتمر السنوي للأمانة لمناقشة تحديات الألفية الثالثة تجاه الفتوى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما لم تَغِب القضية الفلسطينية عن المؤتمر بل دعم المؤتمر وساند الشعب الفلسطيني وساند قضيته العادلة، ووقف وقفة شجاعة شهد لها العالم ضد تهجير الشعب الفلسطيني ومتسقًا مع الموقف المصري قيادةً وشعبًا.



وأشار الأمين العام إلى أنه تم في هذا العام المنقضي العمل بجدية وتكاتف على تحقيق رؤية مستقبلية للأمانة وللإفتاء تنفيذًا واتساقًا لرؤية فضيلة مفتي الجمهورية أ.د. شوقي علام رئيس الأمانة العامة، حيث ناقش اجتماع الأمانة العامة برئاسة فضيلته أعمال الدورة السابقة ووضع الخطط للدورة القادمة، ممهدًا الطريق لتأسيس مركز استشراف المستقبل الإفتائي لرصد واستقراء التقنيات الحديثة وتأثيرها على الفتوى والإفتاء.



وشدَّد الأمين العام على أهمية التعامل الأمثل والحازم مع ظاهرة الإسلاموفوبيا؛ ولذا فقد تم خلال العام الإعلان عن تأسيس مركز لرصد ومكافحة الإسلاموفوبيا، جنبًا إلى جنب مع الجولات الخارجية والشراكات الاستراتيجية لتصحيح صورة الإسلام في دول مختلفة شارك فيها برفقة فضيلة المفتي للقاء عدد من الشخصيات ذات الثقل الدولي فضلًا عن لقاء عدد من القوافل الخارجية لبناء جسور التعاون وتصحيح صورة الإسلام وذلك في دول كثيرة، كان من أهمها زيارة دول الهند وصربيا والولايات المتحدة وأوزبكستان وغيرهم.



وقال الأمين العام إن الأمانة لم تنسَ دعم باحثي الرسائل الجامعية، فقد قام مركز دعم البحث الإفتائي بإرشاد وتوجيه باحثي الماجستير والدكتوراه لعدد (24) أطروحة ودراسة علمية.



وأوضح د. إبراهيم نجم أن هموم الأقليات المسلمة كانت حاضرة وبقوة خلال هذا المؤتمر، فضلًا عن كل المؤتمرات السابقة، فقامت الأمانة العامة خلال هذا العام بتدشين "ملتقى بحوث ودراسات فتاوي الأقليات المسلمة"، وذلك تحت قيادة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام، ليكون المظلة التي تجمع المهتمين بقضايا الأقليات وتقرِّب بين وجهات النظر والآراء حول جميع ما يخص الأقليات وشؤونهم ومعوقات اندماجهم في مجتمعاتهم.



كما أشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة أطلقت خلال العام وعلى هامش مؤتمرها السنوي منصة (IFatwa) كأول بوابة إلكترونية رقمية تتضمن جوانب إعلامية وتحليلية وبحثية وخدمية تتعلق جميعها بالفتوى الشرعية ومفرداتها المختلفة، وتوفر أحدث الإحصاءات والمؤشرات والتقارير المتعلقة بالحقل الإفتائي، تنطلق في معالجاتها من مواكبة كل جديد، وتحمل رصانة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.



ولفت كذلك الأمين العام الدكتور
إبراهيم نجم إلى أن الأمانة العامة قامت بتنفيذ طائفة من المبادرات، وهي: إعلان ميثاق شرف لدُور الفتوى في مواجهة تحديات الألفية الثالثة، وتسليم جائزة الإمام القرافي هذا العام لرئيس مجلس القضاة بإدارة مسلمي القوقاز، والقيام بفعاليات اليوم العالمي للإفتاء.



وأكد د. نجم أن المراكز البحثية المتخصصة التابعة للأمانة العامة قامت بجهد متميز واستثنائي؛ فقد قدم المؤشر العالمي للفتوى عدد (12) تقريرًا دوريًّا، وعدد (12) نشرة لفتوى تريند، كما قدَّم مركز سلام لدراسات التطرف عدد (24) تقريرًا دوريًّا ودراسة بحثية عن التطرف.



وأضاف أن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أصدرت العديدَ من الأعمال العلمية المطبوعة والإلكترونية، منها إصدار عدد (40) مجلدًا من مجلدات المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية لتتم (90) مجلدًا حتى الآن، فضلًا عن إصدارات باللغة الإنجليزية، منها: دليل إرشادي عن الدبلوماسية الدينية كأداة فاعلة في مواجهة خطاب الكراهية، ودليل إرشادي للتعامل مع الشبهات الفكرية، ودليل تعامل القيادات الدينية مع الصحفيين الأجانب، وإصدار خاص لمجلة إنسايت حول مواجهة خطاب الكراهية «insight on confronting hate speech»، وكذلك إصدار عشرة أعداد من نشرة جسور للتواصل بين دُور الإفتاء في العالـم، وستة أعداد من نشرة دعم البحث الإفتائي لـخدمة طلاب الـماجستير والدكتوراه في مـجال الفتوى، وأيضًا إصدار القسم الثاني من مقدمات العلوم باللغة الإنجليزية، فضلًا عن تطوير الإصدار الرابع من المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائي.


















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