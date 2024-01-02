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إغلاق باب الترشيحات لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والرواد والتشجيعية 2023

1/2/2024 4:29:12 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جامعة عين شمس إغلاق باب الترشيحات لجوائزها التقديرية والرواد والتشجيعية للعام 2023
حيث شهد هذا العام مشاركة متميزة حيث بلغ عدد الكليات المشاركة 15 كلية، وهي: كليات الآداب والبنات والتربية والحقوق والألسن والآثار والبيئة والطفولة والتربية النوعية والعلوم والطب والهندسة والصيدلة والزراعة والحاسبات.



وتأتي هذه الجوائز في إطار دعم الجامعة للباحثين والعلماء، حيث بدأت جائزة جامعة عين شمس التقديرية عام 1993، وتم تعديل مكافأتها لتصل إلى 100 ألف جنيه مع منح 17 جائزة تشمل جميع التخصصات بالجامعة.



وفي سياق دعم الشباب، أطلقت الجامعة جائزتها التشجيعية عام 2021 بمكافأة مالية تبلغ 25 ألف جنيه، تم تطويرها لتشمل 10 جوائز تغطي كل التخصصات.



كما دشنت الجامعة جائزة الجامعة للرواد لهذا العام بمكافأة مالية قدرها 75 ألف جنيه، باعتماد مجلس الجامعة في 26 /6 / 2023 واعتماد أول لائحة لها في 6 /11 / 2023 وتشمل 6 مجالات تكريماً لرواد الجامعة المؤسسين.



ويتقدم مكتب الجوائز بالشكر والتقدير لإدارة الجامعة العليا على التطوير المستمر والدعم والرعاية من خلال تطوير الجوائز المتنوعة التى تشمل كافة التخصصات والفئات ، كما يتقدم بالشكر للجهود المبذولة من الإدارة العامة للبحوث العلمية ومكتب أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث ومكتب السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في متابعة جميع إجراءات الترشيح..



ومن الجدير بالذكر أن هذه الجوائز
تعكس التزام الجامعة بدعم البحث العلمي والابتكار، وتشجيع الشباب على تحقيق
الإنجازات المتميزة
في مختلف الميادين في دعم البحث العلمي وتشجيع المبدعين والشباب المتميز من الجامعة ، و تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التفوق الأكاديمي والابتكار في مجالات متعددة.



وفي هذا الإطار، تطور جامعة عين شمس جوائزها لتلبية احتياجات الباحثين من كبار العلماء والرواد وكذلك شباب الباحثين ، مع التركيز على التميز والحداثة ومواكبة التطورات. حيث تمثل هذه الجوائز إشارة إيجابية للتحفيز والتشجيع، وتعكس التزام الجامعة بتكريم الرواد والمواهب الواعدة في مسيرتها الحافلة بالإنجازات.
















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