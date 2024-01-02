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500 جنيه زيادة بأجور العاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على التفاصيل

1/2/2024 4:29:12 AM
(MENAFN- Youm7) أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العم ، بدء تطبيق قرار المجلس القومى للأجور الصادر بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصبح بقيمة "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من أمس الإثنين، الأول من يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.



وأشار خضر، فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن وزارة العمل قد أرسلت منذ أيام، كتابا دوريا إلى مديريات العمل التابعة لها فى جميع المحافظات، لمتابعة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، تيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.



ولفت إلى أن حسن شحاتة، وزير العمل، قد أكد على المديريات أنه في حال مخالفة أى منشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.



وكان قد جدد حسن شحاتة وزير العمل، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت للتأكد من التزامها بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا استثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
















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