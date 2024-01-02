تشغيل محطات صرف صحى تجريبيا فى الجيزة خلال 2024.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) نالت مشروعات المياه والصرف الصحى فى محافظة الجيزة اهتمامًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة الماضية لاستكمال تغطية احتياجات المحافظة فى قطاع المياه ورفع كفاءة البنية التحتية فى قرى الريف وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للدولة بضرورة دعم التنمية المستدامة لخدمات مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التى تمس حياتهم اليومية.

وكشفت محافظة الجيزة عن أنه من المقرر إنجاز عدد من المشروعات الهامة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن المحافظة حققت خلال عام 2023 المنقضي إنجازات كبيرة في القطاع تمثلت فى رفع إنتاجية مياه الشرب من 2.2 مليون متر مكعب يوميا إلى 3 ملايين متر مكعب يوميًا.

وأوضحت المحافظة، أن عام 2024 من المقرر أن يشهد التشغيل التجريبي لمحطات الصرف الصحى بكفر الواصلين والكداية والصالحية والبرمبل وصول بمركز ومدينة أطفيح، وتشغيل محطات الرفع للصرف الصحى بقرية الشيخ عتمان بالحوامدية وبقرية منيل شيحة وبقرى ميت شماس والمنوات وميت قادوس بمركز ومدينة أبو النمرس، ومحطة رفع الصرف الصحى بقرية منشأة دهشور في البدرشين.

من جانبها، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة برئاسة المهندس منصور بدوي، كشفت عن الحصاد السنوي لقطاع المعامل والجودة لعام 2023، مؤكدة سعيها المستمر لتطوير منظومة الجودة من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية واستخدام الأجهزة المعملية الحديثة بمجال الجودة والمعالجة.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن عدد عينات مياه الشرب المرفوعة من مآخذ وطرود وشبكات مياه الشرب بلغ 202,720 عينة، فيما بلغت عدد العينات المرفوعة من محطات الصرف الصحي 1845 عينة، و6837 عينة صرف صناعي.

وأشار منصور بدوي، إلى حصول محطات: جزيرة الدهب والحجارة وإمبابة وأوسيم والحوامدية والعياط على شهادة مأمونية وسلامة المياه، وتداول الصرف الصحي لمحطتي معالجة أم دينار والبدرشين، مؤكدًا تطبيق خطط مأمونية المياه وتداول الصرف الصحي لمحطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية ومتابعة جودة المياه بهدف إستدامة الخدمات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكذا الحفاظ على المشروعات القومية.