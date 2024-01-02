المحكمة العليا الإسرائيلية توجه ضربة لنتنياهو وحلفائه.. AP تكشف التفاصيل

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية عنصرا رئيسيا في الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أجراه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وأصدرت قرارا تاريخيا يمكن أن يعيد فتح الشقوق في المجتمع الإسرائيلي، التي اثارت جدل كبير قبل بدء الحرب المستمرة الان منذ قرابة 3 أشهر

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، أثار الإصلاح المخطط له أشهرًا من الاحتجاجات في تل ابيب، وهدد بإثارة أزمة دستورية بين السلطتين القضائية والتشريعية للحكومة، وهز تماسك الجيش الإسرائيلي، وتم وضع الانقسامات جانبا بعد بدء الحرب في غزة لكن قرار المحكمة الصادر امس الاثنين قد يشعل تلك التوترات من جديد حتى في ظل استمرار حالة حرب.

وانتقد وزير العدل ياريف ليفين، حليف نتنياهو ومهندس الإصلاح، قرار المحكمة، قائلا إنه يظهر“عكس روح الوحدة المطلوبة هذه الأيام لنجاح جنودنا على الجبهة"

وفي قرار يوم الاثنين، صوتت المحكمة بفارق ضئيل على إلغاء قانون تم إقراره في يوليو يمنع القضاة من إلغاء قرارات الحكومة التي يعتبرونها "غير معقولة".

ويقول المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير اللائقة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.

وبحسب الوكالة الامريكية، جاء في القراران قضاة المحكمة ابطلوا القانون بسبب "الضرر الجسيم وغير المسبوق الذي لحق بالطابع الأساسي لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية"، وحكم القضاة بأغلبية 12 صوتًا مقابل 3 بأن لديهم سلطة إلغاء ما يسمى بـ“القوانين الأساسية”، وهي التشريعات الرئيسية التي تعمل كنوع من الدستور لإسرائيل.

يعتبر القرار لمثابة ضربة كبيرة لنتنياهو وحلفائه المتشددين، الذين زعموا أن الهيئة التشريعية الوطنية، وليس المحكمة العليا، هي التي يجب أن تكون لها الكلمة الأخيرة بشأن شرعية التشريعات والقرارات الرئيسية الأخرى. وقال القضاة إن الكنيست، أو البرلمان، لا يتمتع بسلطة“كلية القدرة”،

ووصفت حركة الحكومة الجيدة في إسرائيل، وهي مجموعة الحكم التي عارضت التشريع، حكم المحكمة العليا بأنه "انتصار شعبي هائل لأولئك الذين يسعون إلى الديمقراطية".

وقد تقرر حكومة نتنياهو تجاهل الحكم الصادر يوم الاثنين، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية حول فرع الحكومة الذي يتمتع بالسلطة النهائية.

يذكر ان نتنياهو وحلفاؤه اعلنوا خطتهم الشاملة لإعادة تشكيل السلطة القضائية بعد وقت قصير من توليهم السلطة قبل عام. ويدعو إلى الحد من سلطة القضاة، بما في ذلك عن طريق الحد من قدرة المحكمة العليا على مراجعة القرارات البرلمانية وتغيير طريقة تعيين القضاة.







